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Мужчины в России страхуются по программе «Спортивная защита» чаще женщин

Общество
Мужчины в России страхуются по программе «Спортивная защита» чаще женщин

Спортсмены-мужчины в России страхуют свою жизнь в два раза чаще женщин, согласно данным исследования оформлений по программе «Спортивная защита».

Такая же тенденция прослеживается среди подростков и детей. Родители в России защищают сыновей в 1,9 раз чаще, чем дочерей, передает «Газета.ru».

Согласно данным компании «СберСтрахование» за последний год полис оформили 213 тыс. спортсменов. Большую часть из них (45%) приобрели россияне, которые связаны с индивидуальными увлечениями — бег, плавание, сноуборд, теннис и прочее.
сберстрахование спортивная защита мужчины и женщины
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