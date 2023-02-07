Гонщик Виктор Османов не вошел в поворот из-за показавшей грудь болельщицы

Гонщик из Тулы Виктор Османов рассказал о происках болельщиков. Однажды девушка показала грудь, после чего он засмотрелся и не вошел в поворот.
Османов рассказал, что такая ситуация на трассе — не редкость. Можно заметить голых мужчин или девушек, машущих лифчиками. Одна из них оголила грудь, и спортсмен улетел в кювет, засмотревшись на болельщицу.
«Если бы она потом подошла, мы бы вместе посмеялись. На нее никто не обиделся», — рассказал Османов изданию «Подъем».
В результате соревнований «Петровская верста», где гонщик потерял секунды из-за болельщицы, Тула заняла третье место. На второй строчке оказался Ярославль, а на первой — Москва.