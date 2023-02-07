Угрозы оборачиваются возможностями: какие перспективы открыты для экономики РФ в 2023 году

По его словам, возможность номер один — это принятие в инструментарий государственного управления новых методов регулирования. Так, до марта 2022 года было очень сложно ожидать от отечественного ЦБ введения моратория на валютные и фондовые операции. Но в марте 2022 года это все же произошло. Как отметил эксперт, мораторий был введен несмотря на то, что яркие приверженцы «либеральной системы» и тогда, и сейчас занимают руководящие позиции в Центральном Банке. Произошли и другие неожиданные изменения.