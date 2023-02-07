Угрозы оборачиваются возможностями: какие перспективы открыты для экономики РФ в 2023 году

Многие экономисты и общественные деятели вошли в 2023 год с тревогой. И результаты начала этого года пока эту тревогу лишь усиливают. Однако, где есть угрозы, всегда существуют и возможности, подчеркнул в беседе с корреспондентом ФАН экономист, предприниматель, директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев.
Как рассказал эксперт, предварительно оцениваемый аналитиками на основе данных Минфина дефицит федерального бюджета только по январю исчисляется в триллионах рублей. Но вызовы, которые стоят перед государством, дают толчок к новому шагу развития, уверен он.
«Все угрозы для российской экономики, в том числе и те, что мы перечисляли в прошлой части нашего прогноза одновременно являются и возможностями. В этой части давайте посмотрим на происходящее с иной стороны. И попробуем спрогнозировать какие возможности откроются у государства и страны для развития нашей хозяйственной системы», — предложил экономист.
По его словам, возможность номер один — это принятие в инструментарий государственного управления новых методов регулирования. Так, до марта 2022 года было очень сложно ожидать от отечественного ЦБ введения моратория на валютные и фондовые операции. Но в марте 2022 года это все же произошло. Как отметил эксперт, мораторий был введен несмотря на то, что яркие приверженцы «либеральной системы» и тогда, и сейчас занимают руководящие позиции в Центральном Банке. Произошли и другие неожиданные изменения.
«Сложно было представить до середины прошлого года, что государство будет всерьез рассматривать «заведомо убыточные» инвестиционные проекты. Долгие годы среди деятелей нашей власти существовало прочное заблуждение, что единственным критерием нужности проекта или продукта была его прибыльность. Да что говорить, даже государственные инициативы часто рассматривались с точки зрения, так называемого «бюджетного эффекта». Если приводит какое-то действие к росту налогооблагаемой базы в перспективе, то это считалось хорошим действием, а если нет, то плохим. Разумеется, это заблуждение. Причем очень опасное. Но уже в середине 2022 года устами деятелей Минпроторга мы услышали о необходимости финансировать проекты с «плановой убыточностью», а также создавать условия для их устойчивой работы», — рассказал Заборцев.
Как он объяснил, начало приходить понимание, что прибыльность далеко не единственный критерий нужности и в нынешних условиях далеко не главный. Сама жизнь заставляет наше государство искать новые решения. Грядущий бюджетный кризис и кризис спроса лишь усилят потребность в новых инструментах работы, считает эксперт. Какими они могут быть сейчас, можно только гадать.
«Мы с коллегами, надеемся на то, что государство наконец возьмет на себя координирующую роль и начнет создавать вместе с бизнесом и трудящимися необходимые цепочки передела внутри экономики. Поддерживать спрос там, где нужно. Помогать создавать хозяйственные связи. Начнет вместе с энтузиастами-предпринимателями заполнять выпавшие производственные ниши. Можно с уверенностью сказать, что принятие новых методов – это возможности для России. Старые методы себя серьезно дискредитировали за последние 15 лет. Показали свою полную несостоятельность, достаточно лишь глянуть на статистику динамики валового выпуска или уровень располагаемых доходов населения за этот период», — считает Заборцев.
Вторая ключевая возможность для российской экономики, по словам эксперта, заключается в кадровом обновлении. Как он считает, сложные события, доказанная неэффективность методов и конкретных персоналий вполне могут стать катализаторами кадровых изменений. Кроме того, начинается очередной президентский избирательный цикл. Все это может подтолкнуть российские власти к проведению обновления в своих рядах. А развертывание новых методов регулирования экономикой вполне в состоянии создать новых чемпионов в бизнесе, уверен собеседник ФАН.
«Новые обстоятельства требуют людей с иным мышлением. И качественный подбор или создание условий для быстрого роста – это возможность, которая может потенциально привести к резкому улучшению экономической ситуации в России», — заявил он.
Третья ключевая возможность, на его взгляд, кроется в необходимости для страны сформировать свой собственный образ будущего. Запад стремятся всеми силами вытолкнуть Россию из современного мира. Нанести ей стратегическое поражение. Поэтому тот образ будущего, который Россия представляла себе последние 30 лет, не состоится. Это значит, что пришло время изменить его с учетом собственных интересов и перспектив развития, резюмировал Заборцев.
Международные резервы России по итогам января составили более 597 млрд долларов. Об этом говорится на официальном сайте Центробанка РФ. По состоянию на 1 февраля, данный показатель увеличился на 2,6%, или на сумму 15,05 млрд долларов, до 597,03 млрд долларов по сравнению в прошлогодним,