Аналитик Fox News Коффлер выделила три основные ошибки США на Украине

Соединенные Штаты при формировании своей стратегии по Украине допустили три серьезные ошибки, которые могут привести к провалу Киева. Такой точки зрения придерживается аналитик Fox News Ребека Коффлер.
Первая — неспособность команды президента США Джо Байдена мыслить наперед. Так, в Вашингтоне сначала показывали осознание опасности передачи оружия Киеву, однако в итоге дошли до дискуссий об отправке танков и истребителей.
При этом, по словам Коффлер, в Пентагоне забывают, что их противники — не идиоты. Например, повстанцы смогли обойти высокотехнологичное превосходство США, после чего американцы свернули многолетнюю миссию в Афганистане.
Третий пункт — Белый дом «забывает» о национальных нуждах. Вашингтон направляет Киеву оружие, тем самым сокращая американские запасы и подрывая боеготовность своей страны.