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Аналитик Fox News Коффлер выделила три основные ошибки США на Украине

Политика
Аналитик Fox News Коффлер выделила три основные ошибки США на Украине

Соединенные Штаты при формировании своей стратегии по Украине допустили три серьезные ошибки, которые могут привести к провалу Киева. Такой точки зрения придерживается аналитик Fox News Ребека Коффлер.

Первая — неспособность команды президента США Джо Байдена мыслить наперед. Так, в Вашингтоне сначала показывали осознание опасности передачи оружия Киеву, однако в итоге дошли до дискуссий об отправке танков и истребителей.

При этом, по словам Коффлер, в Пентагоне забывают, что их противники — не идиоты. Например, повстанцы смогли обойти высокотехнологичное превосходство США, после чего американцы свернули многолетнюю миссию в Афганистане.

Третий пункт — Белый дом «забывает» о национальных нуждах. Вашингтон направляет Киеву оружие, тем самым сокращая американские запасы и подрывая боеготовность своей страны.
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