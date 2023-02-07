Премиями за достижения в работе будут награждать 1250 лучших педагогов

Как информирует центральная профсоюзная газета «Солидарность», в опубликованном на Официальном интернет-портале правовой информации тексте вышеназванного документа речь идет о том, что следует в указ президента Российской Федерации, значащийся под номером 679 «О премировании лучших учителей за достижения в педагогической деятельности», добавить следующую поправку. В первом абзаце первого пункта данного постановления слова «1 тыс. премий» необходимо заменить словами «1250 премий». Эта поправка вступает в силу со дня подписания документа.