Режиссера Мишеля Хазанавичуса заметили на вокзале в Киеве

В прошлом месяце Хазанавичус пожертвовал на восстановление больницы в Изюме 125 тысяч евро, которые он собрал при помощи аукциона и поддержки Натали Портман и Тома Хэнкса. В 2022 году режиссер принял решение переименовать свой фильм «Z». Позже он объяснил, что сделал это по просьбе украинских коллег.