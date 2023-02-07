Режиссера Мишеля Хазанавичуса заметили на вокзале в Киеве

Французский режиссер, актер и сценарист Мишель Хазанавичус прибыл в Киев. Кинематографиста заметили на железнодорожном вокзале столицы Украины.
Кадры с Хазанавичусом появились в Telegram-каналах. Известно, что оскароносный режиссер прибыл в Киев утром 7 февраля. Цель его поездки в страну, как и дальнейшие планы кинематографиста не разглашаются.
В прошлом месяце Хазанавичус пожертвовал на восстановление больницы в Изюме 125 тысяч евро, которые он собрал при помощи аукциона и поддержки Натали Портман и Тома Хэнкса. В 2022 году режиссер принял решение переименовать свой фильм «Z». Позже он объяснил, что сделал это по просьбе украинских коллег.