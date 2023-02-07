Товарооборот России и США продемонстрировал рост по итогам декабря

Данные американской статистики свидетельствуют об увеличении товарооборота России и США в декабре 2022 года, сообщает РИА Новости.
Так, за последний месяц минувшего года Соединенные Штаты нарастили экспорт на российский рынок до 112,8 млн долларов с ноябрьских 62,6 млн долларов. А импорт из РФ вырос до 638,4 млн с 594,3 млн долларов.
Однако из-за антироссийских санкций товарооборот все равно оказался ниже показателей декабря 2021 года. Тогда американский экспорт в Россию равнялся 547,3 млн долларов, а импорт — почти 1,9 млрд долларов.
В целом за прошедший год американский экспорт составил 1,7 млрд долларов, а импорт — 14,46 млрд долларов. Годом ранее эти показатели находились на уровне 6,4 млрд и 29,6 млрд долларов соответственно.