Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сенатор Косачев заявил о предстоящем обращении Совфеда и Госдумы к парламентам мира

Политика
Сенатор Косачев заявил о предстоящем обращении Совфеда и Госдумы к парламентам мира

Совет Федерации и Государственная дума намерены принять обращение к мировым парламентам. С таким заявлением выступил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

Планируется, что это произойдет в среду, 15 февраля. В рамках данного мероприятия российское руководство сообщит о деятельности американских биолабораторий, добавил сенатор.

Ранее обозреватель DikGAZETE Эрхан Алтыпармак допустил, что украинский народ играет роль подопытных кроликов для официального Вашингтона с его «исследовательскими объектами». По словам автора, спецоперация России по защите Донбасса пролила свет на их сеть.
косачев совфед госдума обращение парламент
Военкоры ФАН
Лучшие в аду