Совет Федерации и Государственная дума намерены принять обращение к мировым парламентам. С таким заявлением выступил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Планируется, что это произойдет в среду, 15 февраля. В рамках данного мероприятия российское руководство сообщит о деятельности американских биолабораторий, добавил сенатор.
Ранее обозреватель DikGAZETE Эрхан Алтыпармак допустил, что украинский народ играет роль подопытных кроликов для официального Вашингтона с его «исследовательскими объектами». По словам автора, спецоперация России по защите Донбасса пролила свет на их сеть.