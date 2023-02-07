Сенатор Косачев заявил о предстоящем обращении Совфеда и Госдумы к парламентам мира

Ранее обозреватель DikGAZETE Эрхан Алтыпармак допустил, что украинский народ играет роль подопытных кроликов для официального Вашингтона с его «исследовательскими объектами». По словам автора, спецоперация России по защите Донбасса пролила свет на их сеть.