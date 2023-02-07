В Гаити создали переходный совет по подготовке к выборам

Порт-о-Пренс, 7 февраля. Премьер-министр Гаити Ариэль Анри официально учредил переходный совет, задачей которого будет подготовка к выборам в карибской стране. Это решение было принято в преддверии визита верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
Последние избранные сенаторы в Правительстве Гаити завершили свою работу по истечении срока их полномочий в январе. Это оставило беднейшее государство Западного полушария без президента и без парламента. В последний раз страна проводила выборы в 2016 году.
В состав совета вошли бывший кандидат в президенты Мирланд Манига, глава Торговой палаты Гаити Лоран Сен-Сир и пастор протестантской федерации страны Каликст Флеридор.
Ожидается, что переходный совет, состоящий из трех членов, которые представляют политическую, экономическую и гражданскую сферу общества Гаити, разработает дорожную карту для следующих выборов и выберет членов временного избирательного совета, а также комитет по пересмотру конституции страны.
Адвокат Мирланд Манига, являющаяся вдовой бывшего президента Лесли Манига, попросила международную коалицию помнить об их обязательстве «помогать правоохранительным органам в борьбе с социальным злом».
Государство Гаити столкнулось с проблемой борьбы с боевиками после убийства президента Жовенеля Моиза. Группа неизвестных проникла в частную резиденцию президента и застрелила его. На данный момент в стране действуют несколько вооруженных преступных группировок, связанных с экономическими элитами. Постоянные стычки между бандами и борьба за влияние сказываются на безопасности населения, регулярно сталкивающегося с похищениями, изнасилованиями, грабежом и убийствами.
Пост главы государства после смерти Моиза занял проамериканский политик Ариэль Анри. В ноябре 2022 года он стал одновременно президентом, премьер-министром и главой МВД Гаити. Ранее Анри выразил надежду, что международное сообщество договорится о создании многонациональных сил для помощи Гаитянской национальной полиции в восстановлении мира и безопасности в стране.