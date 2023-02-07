Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Несколько человек спасли из-под завалов пятиэтажки после взрыва газа в Ефремове

Происшествия
Несколько человек спасли из-под завалов пятиэтажки после взрыва газа в Ефремове

Специалистам удалось спасти несколько человек, оказавшихся под завалами пятиэтажного дома после взрыва бытового газа в Ефремове. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Тульской области.

Инцидент произошел на улице Химиков. В результате погибли пятеро граждан. Еще трое пострадали. Оказался разрушен весь первый подъезд. Предварительно, хлопок раздался на четвертом или пятом этаже. Ряд квартир получили серьезные повреждения.

Сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте. Администрация города занимается расселением жильцов.
взрыв газ мчс рф
Военкоры ФАН
Лучшие в аду