Авторские права на «Поминальную молитву» есть у всех, кроме Захарова

Хотя весь мир знает, что данные спектакли поставил именно Марк Захаров, но для суда нужны исключительно документы о принадлежности. А их, к сожалению, так и не появилось. Марк Захаров вообще отсутствует, как автор в реестре российский правообладателей. Например, у той же «Поминальной молитвы» правообладателями значатся порядка 25 человек, начиная от автора пьесы Григория Горина, композитора Михаила Глуза, сценографов, художников по костюмам и так далее. Марка Захарова среди них нет. У «Шута Балакирева» 11 правообладателей, у «Королевских игр» — 9. Марк Захаров отсутствует везде.