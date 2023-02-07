Авторские права на «Поминальную молитву» есть у всех, кроме Захарова

Завтра в Мосгорсуде состоится слушание по апелляционной жалобе Александры Захаровой к «Ленкому Марка Захарова». Суд первой инстанции по иску о признании Захаровой наследницей исключительных авторских прав на спектакли «Шут Балакирев», «Королевские игры», «Безумный день или женитьба Фигаро» и «Поминальная молитва», а также о присуждении ей компенсации за неразрешенное использование чужого интеллектуального труда, актриса проиграла. ФАН решил выяснить – каковы шансы у Александры Марковны в этот раз.
Хотя весь мир знает, что данные спектакли поставил именно Марк Захаров, но для суда нужны исключительно документы о принадлежности. А их, к сожалению, так и не появилось. Марк Захаров вообще отсутствует, как автор в реестре российский правообладателей. Например, у той же «Поминальной молитвы» правообладателями значатся порядка 25 человек, начиная от автора пьесы Григория Горина, композитора Михаила Глуза, сценографов, художников по костюмам и так далее. Марка Захарова среди них нет. У «Шута Балакирева» 11 правообладателей, у «Королевских игр» — 9. Марк Захаров отсутствует везде.
Как выясняется, в России авторские права вообще отсутствуют практически у всех режиссеров и кинорежиссеров. Не оформлены они даже у Никиты Михалкова на свое имя.
«Это практически мировая практика. Права у того, кто спонсирует спектакль, фильм, постановку. Режиссер же получает разовый, пусть и как в случае с такими величинами как Захаров очень большой, но гонорар. Режиссеру, как творческому человеку, просто некогда заниматься – проталкиванием своего произведения, привлечением зрителя, бухгалтерией», — объясняет источник в театре.
Ранее стало известно, что в Ленкоме у Александры Захаровой осталось лишь два спектакля – по мнению ее коллег такая ситуация сложилась из-за нежелания Александры переходить на сильно возрастные роли.