Желающие улететь в зону землетрясения турки устроили хаос в местных аэропортах

Россиянка Юлия из турецкой Бурсы рассказала о ситуации в местных аэропортах, где собралось много желающих помочь пострадавшим от землетрясения.
Женщина отметила, что хотела бы попробовать себя в качестве добровольца, однако попасть в пострадавшие районы крайне сложно. Знакомые Юлии уже семь часов находятся в аэропорту, но пока не смогли найти билеты. В целом в таких местах наблюдается хаос. В аэропортах собрались и те, кто хочет помочь, и те, чьи родственники оказались в пострадавших регионах.
«Люди просто берут билеты в пострадавшие области, а по приезде их уже распределяют. Сейчас главная помощь — выводить людей из-под завалов. Женщины нужны для распределения гуманитарной помощи», — рассказала Юлия, пишет RT.
Сейчас пострадавшим помогают жители соседних регионов, которые смогли приехать на личном транспорте. Российские спасатели ранее вылетели в Турцию, где окажут помощь своим коллегам в разборе завалов.