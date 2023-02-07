Желающие улететь в зону землетрясения турки устроили хаос в местных аэропортах

Женщина отметила, что хотела бы попробовать себя в качестве добровольца, однако попасть в пострадавшие районы крайне сложно. Знакомые Юлии уже семь часов находятся в аэропорту, но пока не смогли найти билеты. В целом в таких местах наблюдается хаос. В аэропортах собрались и те, кто хочет помочь, и те, чьи родственники оказались в пострадавших регионах.