Sony Pictures собирается перезапустить франшизу «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Студия Sony Pictures намеревается перезапустить хоррор-франшизу «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». В обновленной серии слэшеров могут появиться актеры из оригинала.
Компания задумалась о перезапуске после успеха франшизы «Крик». Режиссером обновленной версии «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», выступит Дженнифер Кейтин Робинсон, сообщили инсайдеры Deadline.
Пр словам источников, пока проект на ранней стадии разработки. Однако уже известно, что сценаристом может стать Леа Маккендрик. Кроме того, Дженнифер Лав Хьюитт может вернуться к роли Джули Джеймс, а Фредди Принц — младший — к роли Рэя Бронсона.
В оригинале четверо друзей случайно сбивают рыбака на автомобиле и избавляются от тела, выбросив его в море. Через год их начинает преследовать маньяк с крюком. В новой версии актеры из «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» могут «передать эстафету» следующему поколению.