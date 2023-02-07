Sony Pictures собирается перезапустить франшизу «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

В оригинале четверо друзей случайно сбивают рыбака на автомобиле и избавляются от тела, выбросив его в море. Через год их начинает преследовать маньяк с крюком. В новой версии актеры из «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» могут «передать эстафету» следующему поколению.