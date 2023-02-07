Турецкая актриса Мелиса Аслы Памук сообщила, что ее семья выжила после обрушения дома

Актриса Мелиса Аслы Памук сообщила, что ее семья осталась в живых после обрушения дома во время землетрясения в Турции. Спасатели достали из-под завалов ее бабушку и тетю.
«И бабушка, и тетя выжили. Слава богу. Боже, помоги нашей стране», — написала Аслы Памук в социальных сетях.
Ранее звездная пара из сериала «Постучись в мою дверь» Чагры Чытанак и Башак Гюмюлджинелиоглу сообщили подписчикам, что их матери все еще находятся под завалами.
Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Природные катаклизмы унесли жизни 3381 человека. Спасатели продолжают разбирать завалы. В Турции разрушены 5775 зданий.