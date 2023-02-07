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Турецкая актриса Мелиса Аслы Памук сообщила, что ее семья выжила после обрушения дома

Общество
Турецкая актриса Мелиса Аслы Памук сообщила, что ее семья выжила после обрушения дома

Актриса Мелиса Аслы Памук сообщила, что ее семья осталась в живых после обрушения дома во время землетрясения в Турции. Спасатели достали из-под завалов ее бабушку и тетю.

«И бабушка, и тетя выжили. Слава богу. Боже, помоги нашей стране», — написала Аслы Памук в социальных сетях.

Ранее звездная пара из сериала «Постучись в мою дверь» Чагры Чытанак и Башак Гюмюлджинелиоглу сообщили подписчикам, что их матери все еще находятся под завалами.

Утром 6 февраля в Турции произошло мощное землетрясение. Природные катаклизмы унесли жизни 3381 человека. Спасатели продолжают разбирать завалы. В Турции разрушены 5775 зданий.
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