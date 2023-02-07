Аптечные продажи помогли нарастить годовой объем фармрынка России на 12%

Объем российского рынка фармацевтики в 2022 году повысился на 12% и достиг 2,57 трлн рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию агентства DSM Group.
Наибольший вклад в рост рынка внесло увеличение аптечных продаж. Доля этого сегмента в общих продажах составила 60,1%, продемонстрировав подъем на 15%.
Повышение уровня продаж в аптеках обусловлено бурным спросом на препараты на фоне распространения COVID-19, введением западных санкций и ухудшением эпидемиологической обстановки по гриппу и коронавирусу в августе, ноябре и декабре. Помимо того, возросло и количество аптек — с 65 577 до 69 477 точек.
При этом из аптечного ассортимента начали пропадать дорогие медикаменты, себестоимость и логистика которых заметно подорожала. Но в сети государственных аптек такие препараты по-прежнему представлены.