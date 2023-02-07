Аптечные продажи помогли нарастить годовой объем фармрынка России на 12%

Повышение уровня продаж в аптеках обусловлено бурным спросом на препараты на фоне распространения COVID-19, введением западных санкций и ухудшением эпидемиологической обстановки по гриппу и коронавирусу в августе, ноябре и декабре. Помимо того, возросло и количество аптек — с 65 577 до 69 477 точек.