Невролог Вознюк объяснил, какая часть мозга может мигрировать и обучаться новым функциям

Определенные клетки головного мозга способны мигрировать из одной части в другую и обучаться новым функциям, заявил профессор кафедры неврологии ПСПбГМУ им. академика И. П. Павлова Игорь Вознюк.
Мозг человека может меняться на протяжении всей жизни. Он способен наращивать нейронные связи и поддерживать уже имеющиеся. Наиболее ярко эти процессы заметны при его повреждении, передает «Газета.ru».
Есть области с высокой специализацией, которые остаются стабильными на протяжении всей жизни. А вот клетки ростковых зон способны мигрировать и обучаться новым функциям. Также они приобретают свойства, которые необходимы для эффективной работы новой части мозга, сообщил невролог.