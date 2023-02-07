Невролог Вознюк объяснил, какая часть мозга может мигрировать и обучаться новым функциям

Есть области с высокой специализацией, которые остаются стабильными на протяжении всей жизни. А вот клетки ростковых зон способны мигрировать и обучаться новым функциям. Также они приобретают свойства, которые необходимы для эффективной работы новой части мозга, сообщил невролог.