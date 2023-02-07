«Моральные уроды»: Депутат Госдумы Вторыгина взывает к совести уезжающих на отдых за рубеж чиновников

Участники спецоперации не щадят себя в том числе и ради благополучия семей российских чиновников. Об этом в беседе с ФАН напомнила депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина.
Собеседница поделилась своим отношением к идее законодательно запретить выезд чиновникам на отдых за рубеж в период СВО. По ее мнению, во внимание следует принимать и то, что в такие поездки отправляются и дети госслужащих.
«Нельзя нести ответственность за каждого такого "золотого" сыночка или дочку. Мне просто жаль этих родителей, что воспитали такого ребенка. Очень жаль и стыдно за них, что при таком благополучии они не замечают, как сегодня может быть сложно рядом живущим или тем молодым ребятам, которые не щадят себя в том числе и за благосостояние их семей», — заявила депутат Госдумы.
Елена Вторыгина также отметила, что демонстрация любви к роскоши чиновниками и их близкими свидетельствует об их моральной несостоятельности.
«Я даже не дочитываю эти посты, когда они хвастаются тем, как загорают на Мальдивах и так далее. Думаю: ”Господи, где же ваша совесть! Есть она у вас вообще, хоть какая-то! Как вы живете с этим?!” Тут все дело в воспитании. Каждый должен думать, что он творит и как ему с этим жить», — пояснила собеседница ФАН.
В завершение она подчеркнула, что в то время, как госслужащие компрометируют себя жизнью на широкую ногу, родные участников СВО вызывают чувство искреннего уважения.
«Я только что приехала из региона. Родители тех детей, которые сегодня участвуют в СВО, не то что не плачут, но гордятся: “Мой сын служит там-то!” или “Мой сын пришел на побывку!” Я вся в слезах, а его мать гордится своим ребенком. Вот это воспитание в наших городах, селах и городах! А вот эти «золотые» моральные уроды пусть с этим живут! Уверена, окружение все-равно их осудит. Ни к чему хорошему это не приведет!» — подытожила народная избранница.
Ранее депутат Госдумы Артем Бичаев в беседе с ФАН прокомментировал инициативу предпринимателя Евгения Пригожина о запрете чиновникам выезда на отдых за рубеж в период СВО. По мнению собеседника, необходимо развивать туризм внутри нашей страны.