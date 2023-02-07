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Bloomberg: украинская армия даже с западным вооружением не сможет захватить Крым

Армия
Bloomberg: украинская армия даже с западным вооружением не сможет захватить Крым

Подразделения ВСУ даже после оснащения вооружением и боевой техникой западного производства не смогут установить контроль над Крымским полуостром и на равных противостоять российской армии. Об этом сообщила аналитик издания Bloomberg Наталья Дроздьяк.

Она напомнила, что разрозненные поставки западных танков, артиллерии и другой военной техники на Украину возобновятся не раньше весны 2023 года.

«Этого все равно недостаточно, чтобы противостоять российской армии», — подчеркнула Дроздьяк.

Обозреватель отметила, что на Западе растет понимание неспособности ВСУ провести успешное контрнаступление на позиции ВС РФ и тем более захватить Крым.

Ранее телеканал «360» рассказал, какими боеприпасами российские военные смогут уничтожать западные тяжелые танки Abrams и Leopard на Украине, действуя с безопасной дистанции и наверняка.
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