Bloomberg: украинская армия даже с западным вооружением не сможет захватить Крым

Подразделения ВСУ даже после оснащения вооружением и боевой техникой западного производства не смогут установить контроль над Крымским полуостром и на равных противостоять российской армии. Об этом сообщила аналитик издания Bloomberg Наталья Дроздьяк.
Она напомнила, что разрозненные поставки западных танков, артиллерии и другой военной техники на Украину возобновятся не раньше весны 2023 года.
«Этого все равно недостаточно, чтобы противостоять российской армии», — подчеркнула Дроздьяк.
Обозреватель отметила, что на Западе растет понимание неспособности ВСУ провести успешное контрнаступление на позиции ВС РФ и тем более захватить Крым.
Ранее телеканал «360» рассказал, какими боеприпасами российские военные смогут уничтожать западные тяжелые танки Abrams и Leopard на Украине, действуя с безопасной дистанции и наверняка.