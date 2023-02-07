Древний дуб возрастом 700 лет рухнул в Запорожье

Дерево пережило самые тяжелые события в истории территории современной Запорожской области. В 1648 году у этого дуба собирал свое войско Богдан Хмельницкий, во время гражданской войны дерево хотели уничтожить махновцы, а во время Второй мировой войны — фашисты.