Древний дуб возрастом 700 лет рухнул в Запорожье

Старинный 700-летний дуб погиб в Запорожье, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Дерево пережило самые тяжелые события в истории территории современной Запорожской области. В 1648 году у этого дуба собирал свое войско Богдан Хмельницкий, во время гражданской войны дерево хотели уничтожить махновцы, а во время Второй мировой войны — фашисты.
«В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, упал легендарный Запорожский 700-летний дуб. Долгое время он был признан министерством охраны окружающей среды главным историческим деревом Украины», — написал Рогов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что дерево начало засыхать еще в 1990-е годы. В последнее время у дуба была жива всего лишь одна веточка.