Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Древний дуб возрастом 700 лет рухнул в Запорожье

Общество
Древний дуб возрастом 700 лет рухнул в Запорожье

Старинный 700-летний дуб погиб в Запорожье, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Дерево пережило самые тяжелые события в истории территории современной Запорожской области. В 1648 году у этого дуба собирал свое войско Богдан Хмельницкий, во время гражданской войны дерево хотели уничтожить махновцы, а во время Второй мировой войны — фашисты.

«В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, упал легендарный Запорожский 700-летний дуб. Долгое время он был признан министерством охраны окружающей среды главным историческим деревом Украины», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что дерево начало засыхать еще в 1990-е годы. В последнее время у дуба была жива всего лишь одна веточка.
запорожье дуб падение
Военкоры ФАН
Лучшие в аду