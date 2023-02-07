Глава МИД РФ Лавров усомнился в достоверности отчета ООН по деятельности ЧВК «Вагнер» в Мали

Бамако, 7 февраля. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в Организации Объединенных Наций нет квалифицированных сотрудников для установления фактов военных преступлений и проведения их объективного расследования.
Таким образом отечественный дипломат прокомментировал недавний отчет ООН относительно деятельности ЧВК «Вагнер» на территории Мали. Группа экспертов обвинила формирование в якобы совершении противоправных действий по отношению к местному населению.
«Что касается каких-то экспертов ООН, делающих некие изыскания о якобы имевших место военных преступлениях ЧВК "Вагнер": мне неизвестны такие эксперты ООН, которые уполномочены рассматривать какие-либо аспекты военных преступлений, кем бы они ни совершались», — заявил Лавров.
Российские инструкторы, которых западные СМИ и упомянутые «эксперты ООН» регулярно причисляют к ЧВК «Вагнер», в Мали занимаются исключительно обучением личного состава силовых ведомств. Благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов армия страны провела две успешные контртеррористические операции в провинции Мопти.
Ранее вооруженные силы республики (FAMa) ликвидировали 15 боевиков на северо-западе государства. Позднее военнослужащие провели зачистку местности.