Глава МИД РФ Лавров усомнился в достоверности отчета ООН по деятельности ЧВК «Вагнер» в Мали

«Что касается каких-то экспертов ООН, делающих некие изыскания о якобы имевших место военных преступлениях ЧВК "Вагнер": мне неизвестны такие эксперты ООН, которые уполномочены рассматривать какие-либо аспекты военных преступлений, кем бы они ни совершались», — заявил Лавров.