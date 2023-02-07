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Новый пляж появится в Белгородской области

Общество

В городском округе Шебекино Белгородской области появится новый пляж. Его открытие анонсировал глава муниципалитета Владимир Жданов.

Новый пляж появится в Белгородской области

Пляж будет оборудован в районе мелового завода Шебекино, сообщает сетевое издание «Бел.Ру». В ближайших планах — установить кабинки для переодевания, шезлонги, теневые навесы, а также оборудовать спасательный пост. Работы будут выполнены в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования «Решаем вместе».

Помимо этого, трехлетняя реконструкция ждет Центральный пляж Белгорода. Работы планируется начать в 2023 году. Ранее жители областной столицы жаловались, что на пляже почти не осталось песка, а детские площадки выглядят очень грустно.
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