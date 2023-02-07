Дело не в зарплатах: Тесля-Герасимов объяснил, почему добровольцы возвращаются в зону СВО

Спустя какое-то время ребята сказали, что у них заканчивается контракт и они отправляются домой. Конечно, я спросил, собираются ли они вернуться. На что получил ответ, мол сейчас уедут на две недели, отдохнут, «почистят перышки» и обратно вернутся уже с полугодовым контрактом. Самое интересное, что дело тут не в каких-то зарплатах, которые не столь уж и высоки для риска быть убитым. Как признались ребята, мотивация вернуться в зону СВО кроется для них в патриотических чувствах, в желании отстаивать правое дело. И так мне стало приятно и тепло на душе от их слов! Кстати, как раз, когда мы разговаривали, погода было пасмурная. А тут к концу беседы волшебство случилось: солнышко выглянуло, тучки разошлись и слова эти о защите Родины душу согрели.