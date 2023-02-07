Дело не в зарплатах: Тесля-Герасимов объяснил, почему добровольцы возвращаются в зону СВО

Добровольцы, с которыми довелось встретиться в зоне СВО актеру и военнослужащему НМ ДНР Георгию Тесле-Герасимову, в личной беседе поделились с ним причинами поездки в Донбасс.
Как он рассказал в авторской колонке для ФАН, мотивом такого поступка новоиспеченных бойцов является отнюдь не большая зарплата, а патриотические чувства. По этой же причине даже после окончания контракта, добровольцы подписывают новый и возвращаются на фронт.
Из тех, кому небезразлична судьба своей земли, и состоит каркас обороны нашей армии. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Перебросили нас на новую точку, поставили на блокпост. Тут я и познакомился с ребятами, которые добровольцами приехали в зону СВО. У них контракт трехмесячный, тогда еще был такой. Но сейчас новое положение — меньше чем на шесть месяцев добровольческий контракт не заключают. Суть в следующем: мы разговорились, я сказал, что тоже являюсь добровольцем, на том и сдружились.
Спустя какое-то время ребята сказали, что у них заканчивается контракт и они отправляются домой. Конечно, я спросил, собираются ли они вернуться. На что получил ответ, мол сейчас уедут на две недели, отдохнут, «почистят перышки» и обратно вернутся уже с полугодовым контрактом. Самое интересное, что дело тут не в каких-то зарплатах, которые не столь уж и высоки для риска быть убитым. Как признались ребята, мотивация вернуться в зону СВО кроется для них в патриотических чувствах, в желании отстаивать правое дело. И так мне стало приятно и тепло на душе от их слов! Кстати, как раз, когда мы разговаривали, погода было пасмурная. А тут к концу беседы волшебство случилось: солнышко выглянуло, тучки разошлись и слова эти о защите Родины душу согрели.
Через пару дней встретил еще одну группу уезжающих домой бойцов. Они тоже сказали, что обязательно еще раз подпишут контракт, чтобы вернуться. Причем это были не какие-то там профессиональные матерые бойцы, а простые ребята-заводчане: один — механик, второй —электрик, третий — старший мастер, четвертый — водитель. Эти парни, глядя на то, как часть наших сограждан испугавшись мобилизации бежит за границу, решили добровольно пойти в зону СВО, встать на защиту страны.
Вот, такая наша матушка-Россия — великолепная, многострадальная, печальная, счастливая, многогранная. Вот, из каких людей состоит наша любимая Родина. Конечно же и я себя сюда причисляю, как говорится, сам себя не похвалишь — никто не похвалит. Но тут стоит сказать одно — из таких добровольцев, кому небезразлична судьба своей земли, и состоит каркас обороны нашей армии.
Встречались мне и мобилизованные бойцы — парни из Алтайского края. Они служат здесь уже полтора месяца и ни у кого из них я не увидел грусти, печали, каких-то расстроенных чувств. Они рассказывали, что во время подготовки жили в лесу в палатках, жгли костры, тренировались, стреляли, ползали, знакомились с тактическими приемами, учились оказывать друг другу медицинскую помощь.
Да, пускай их готовили не год и не два готовили как настоящих спецназовцев, но даже эти базовые знания, которые они получили, помогут им нести службу. И очень важно, что Минобороны организовало для них эту подготовку. Потом, по ходу событий, приезжая на передовую, человек уже потихоньку втягивается, получает новые знания, обменивается опытом и так далее.
А главное — никто из этих новобранцев, о ком веду рассказ, не ныл. Хотя у всех есть семьи, жены, дети. Обстановка была правильная, здоровая, верная, патриотическая, надежная. Хочется, чтобы она такой и оставалась. Дай Бог, всем любимым и близким дождаться своих защитников! Мы движемся вперед. Я уверен, все будет в порядке!