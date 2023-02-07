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Стадо коров насмерть затоптало жительницу Британии на лугу

Происшествия
Стадо коров насмерть затоптало жительницу Британии на лугу

Стадо коров, пасущихся на лугу, затоптали жительницу Британии. Скорее всего, животные проявили агрессию из-за того, что женщина зашла на их территорию, сообщает Daily Strar.

По данным СМИ, погибшая гуляла с собакой, которая позже прибежала домой без хозяйки. После этого тело пропавшей нашли на поле.

Специалисты осмотрели труп британки и установили несколько травм, связанных с тем, что ее затоптал скот. В заключении смерти указано, что женщина умерла от травм грудной клетки, включая переломы позвонков и ребер.
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