Стадо коров насмерть затоптало жительницу Британии на лугу

Стадо коров, пасущихся на лугу, затоптали жительницу Британии. Скорее всего, животные проявили агрессию из-за того, что женщина зашла на их территорию, сообщает Daily Strar.
По данным СМИ, погибшая гуляла с собакой, которая позже прибежала домой без хозяйки. После этого тело пропавшей нашли на поле.
Специалисты осмотрели труп британки и установили несколько травм, связанных с тем, что ее затоптал скот. В заключении смерти указано, что женщина умерла от травм грудной клетки, включая переломы позвонков и ребер.