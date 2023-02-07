Сейсмолог Шебалин объяснил одновременное землетрясение в Турции, США и на Курилах

Причину одновременного землетрясения в штате Нью-Йорк, в Турции и в районе Курильских островов объяснил директор ИТПЗ РАН Петр Шебалин.
Толчки, произошедшие сразу в нескольких районах Земли, никак не связаны между собой. Такие землетрясения, как в США и на Курилах, случаются довольно часто в этих районах, поэтому вероятность их одновременного происшествия очень велика, передает «Газета.ru».
«Они никакого отношения друг к другу не имеют», — заявил эксперт.
Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции утром 6 февраля. За последние более чем 80 лет это был самый мощный толчок в республике, заявил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган.