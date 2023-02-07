Объективно не объективны: что представляет собой свежий доклад экспертов ООН о ситуации в Мали

Успехи Российской Федерации на территории Африканского континента крайне беспокоят представителей коллективного Запада. Каждая победа Москвы сильно бьет по позициям бывших метрополий, которые на протяжении десятилетий вмешивались в дела суверенных государств.
Одним из ярких примеров является Мали, которая даже после обретения независимости находилась под влиянием Франции. Ситуация изменилась после того, как на помощь республике пришла РФ.
Одним из инструментов противодействия российским успехам для Запада стали отчеты ООН. Связано это с тем, что они редко отражают истинную суть дел и состоят из фактов, удобных США и их сателлитам.
Подробнее о том, как «эксперты» Организации Объединенных Наций в очередной раз выпустили фейковый доклад о ситуации в Мали, — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.
Направленная дискредитация против успехов малийской армии
Группа экспертов ООН по правам человека выпустила очередной отчет «О ситуации в Мали» 31 января 2023 года. В документе говорится о множествах преступлений, против мирного населения, в частности, некоторые из них якобы совершены солдатами малийской национальной армии.
Стоит отметить, что это не первый отчет группы. Во время своего визита в феврале 2022-го независимый эксперт ООН отметил улучшение ситуации с безопасностью в Мали. Впервые с начала его визитов в 2018 году он выделил ощутимое улучшение обстановки в области безопасности, положения внутренне перемещенных лиц, ситуации с правами человека. Количество нарушений прав человека, задокументированных ООН в последнем квартале 2021 года, уменьшилось на 27%.
Взаимосвязь растущего российского влияния и критики со стороны западных экспертных групп по правам человека
Мы видим последовательную дискредитирующую деятельность западных СМИ, когда речь идет о растущем влиянии РФ на Африканском континенте. Кроме хайповой истории про ЧВК «Вагнер», присутствие которой опровергается переходными властями Мали, западные СМИ и институты ведут активную работу по «очернению» сил безопасности республики. Эксперты ООН в пресс-релизе, опубликованном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека, проявляют обеспокоенность по «передаче традиционных военных функций так называемой ЧВК «Вагнер».
Однако о присутствии ЧВК «Вагнер» на территориях проведения контртеррористических операций заявляют исключительно источники группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам✱ валь Муслими» (JNIM) (запрещена в РФ). Эта информация регулярно появляется в пресс-релизах JNIM, распространяемых в том числе французскими журналистами. В свою очередь, отдел малийской армии по связям с общественностью на регулярной основе отчитывается об успешно проведенных операциях, а также о выполнении работы над распространением информации по защите прав человека. Следовательно, эксперты ООН в своих утверждениях опираются на сведения, полученные от террористов, и доверяют им больше, чем источникам в вооруженных силах республики.
Согласно многочисленным коммюнике малийской армии, среди солдат активно проводится работа по распространению информации по защите прав человека. Понятия прав человека преподаются новобранцам (в том числе при поддержке ООН), начиная с общей базовой подготовки, и развиваются в ходе всех учебных занятий и тренировок перед развертыванием на театрах военных действий.
О каких «ужасающих казнях, массовых захоронениях, пытках, изнасилованиях и сексуальном насилии, грабежах, произвольных задержаниях и насильственных исчезновениях, совершаемых малийскими вооруженными силами и их союзниками» заявляют независимые эксперты ООН — не понятно. Ведь в этом же отчете от 27 января 2023 года ООН признает снижение на 58% случаев нарушения прав человека в центральных и северных регионах Республики Мали — в основных зонах проведения контртеррористической операции. Стоит отметить, что мнение экспертов об «отсутствии доступа у потерпевших к правовым механизмам защиты» является не чем иным, как домыслом. Военные суды Бамако и Мопти ведут работу по уголовным и дисциплинарным делам в отношении военнослужащих, в том числе расследуя и наказывая за преступления прошлого. Правительство Республики Мали не оставляет безнаказанными и преступления против миротворцев.
Рабочая группа ООН по правам человека объективно не объективна
Голословные обвинения экспертов ООН в пресс-релизе от 31 января 2023 года хронологически совпадают с очередным этапом манипулятивной информационной кампании, проводимой США в отношении Российской Федерации и ее наиболее боеспособной структуры, задействованной в специальной военной операции на Украине, — ЧВК «Вагнер».
Анализ состава экспертной группы, которая призывает «расследовать» возможные правонарушения «музыкантов», свидетельствует о прямой или косвенной ангажированности правительством США большинства ее членов:
— глава Рабочей группы по наемникам гражданка Великобритании Сорчи Маклауд участвовала в разработке международных стандартов для индустрии безопасности, в том числе предлагаемого договора ООН;
— специальный докладчик по борьбе с терроризмом и правам человека гражданка США Фионнуала Ни Аолейн — автор работ в области международного права, прав человека, права национальной безопасности, правосудия переходного периода и теории феминистского права;
— специальный докладчик по вопросу о пытках гражданка Австралии Элис Джилл Эдвардс — юрист, выступающий от имени жертв нарушений прав человека и внесший важный вклад в разработку стандартов международного права;
— специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин гражданка Иордании, обучавшаяся в США и Великобритании, Рим Альсалем — независимый консультант по гендерным вопросам, правам беженцев и мигрантов, правосудию переходного периода и гуманитарному реагированию;
— специальный докладчик по вопросам меньшинств француз Фернан де Варенн, профессор.
Фокус внимания
Важно отметить, что докладчики ООН старательно игнорируют успехи силовых ведомств Мали, обучением которых занимаются российские специалисты, причисляемые «экспертами» Организации Объединенных Наций к ЧВК «Вагнер». Армия африканской республики с консультативной помощью отечественных инструкторов регулярно совершенствует профессиональные навыки и увеличивает собственный потенциал.
Благодаря тренировкам с россиянами малийские военнослужащие провели не одну успешную контртеррористическую операцию. Это позволило стабилизировать обстановку на территории республики и уменьшить уровень активности бандформирований.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация