Объективно не объективны: что представляет собой свежий доклад экспертов ООН о ситуации в Мали

О каких «ужасающих казнях, массовых захоронениях, пытках, изнасилованиях и сексуальном насилии, грабежах, произвольных задержаниях и насильственных исчезновениях, совершаемых малийскими вооруженными силами и их союзниками» заявляют независимые эксперты ООН — не понятно. Ведь в этом же отчете от 27 января 2023 года ООН признает снижение на 58% случаев нарушения прав человека в центральных и северных регионах Республики Мали — в основных зонах проведения контртеррористической операции. Стоит отметить, что мнение экспертов об «отсутствии доступа у потерпевших к правовым механизмам защиты» является не чем иным, как домыслом. Военные суды Бамако и Мопти ведут работу по уголовным и дисциплинарным делам в отношении военнослужащих, в том числе расследуя и наказывая за преступления прошлого. Правительство Республики Мали не оставляет безнаказанными и преступления против миротворцев.