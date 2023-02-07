Установка натяжного потолка в поселке Марьяновка закончилась взрывом

В итоге пострадали три человека. У рабочего диагностированы ожоги 40% тела, чуть меньше досталось находившимся в помещении 45-летней хозяйке дома и ее 18-летнему сыну. Всех троих пришлось госпитализировать. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.