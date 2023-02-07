Установка натяжного потолка в поселке Марьяновка закончилась взрывом

Сотрудники СУ СК России по Омской области расследуют инцидент в частном доме в поселке Марьяновка.
По версии следствия, 36-летний рабочий выполнял установку навесного потолка в одном из частных домов в поселке Марьяновка. Для этого он использовал газовое оборудование. Во время монтажа потолка газовый баллон неожиданно взорвался, начался пожар, сообщает province.ru.
В итоге пострадали три человека. У рабочего диагностированы ожоги 40% тела, чуть меньше досталось находившимся в помещении 45-летней хозяйке дома и ее 18-летнему сыну. Всех троих пришлось госпитализировать. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.