Сейсмолог Карпинский рассказал, ждать ли петербуржцам сильных землетрясений

Петербург расположен на Балтийском щите, который трудно назвать неподвижным. Ученые рассказали, возможно ли землетрясение в Северной столице.
В Петербурге нет такой подвижности, как в Турции, успокоил специалист. Однако он признал, что в теории подобный катаклизм может возникнуть.
Например, на территории Финляндии есть место движения магнитудой 2-3. «Дышащим» сейсмолог назвал и участок от Ладоги до севера Ботнического залива. Подземные толчки на территории Балтийского щита фиксируются около десяти раз за год.
«Хотя Калининградская область тоже, как и Петербург, считалась не сейсмической зоной, пока в 2005 году там не шарахнуло две пятерки. Такого не было 800 лет», — приводит слова Карпинского «Комсомольская правда».
Замдиректора по научной работе Единой геофизической службы РАН Руслан Дягилев убежден, что в Петербурге вряд ли возможно серьезное землетрясение. Но в случае катаклизма специалист призвал как можно скорее покинуть здание, причем без помощи лифта.