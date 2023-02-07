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Сейсмолог Карпинский рассказал, ждать ли петербуржцам сильных землетрясений

Общество
Сейсмолог Карпинский рассказал, ждать ли петербуржцам сильных землетрясений

Петербург расположен на Балтийском щите, который трудно назвать неподвижным. Ученые рассказали, возможно ли землетрясение в Северной столице.

В Петербурге нет такой подвижности, как в Турции, успокоил специалист. Однако он признал, что в теории подобный катаклизм может возникнуть.

Например, на территории Финляндии есть место движения магнитудой 2-3. «Дышащим» сейсмолог назвал и участок от Ладоги до севера Ботнического залива. Подземные толчки на территории Балтийского щита фиксируются около десяти раз за год.

«Хотя Калининградская область тоже, как и Петербург, считалась не сейсмической зоной, пока в 2005 году там не шарахнуло две пятерки. Такого не было 800 лет», — приводит слова Карпинского «Комсомольская правда».

Замдиректора по научной работе Единой геофизической службы РАН Руслан Дягилев убежден, что в Петербурге вряд ли возможно серьезное землетрясение. Но в случае катаклизма специалист призвал как можно скорее покинуть здание, причем без помощи лифта.
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