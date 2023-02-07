Атташе РФ в ЦАР встретился с министром СМИ и массовых коммуникаций республики

Банги, 7 февраля. Атташе российского посольства в ЦАР Владислав Ильин встретился с министром СМИ и массовых коммуникаций Центральноафриканской Республики Сержем Гисленом Джори.
Стороны обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между странами. Кроме того, они обсудили совместные проекты в информационной сфере и методы по их реализации.
Ранее Владислав Ильин провел семинар о доколониальной истории Африки для студентов столичного университета. Атташе обсудил с ними взаимодействие политических образований, которые существовали на материке задолго до прихода колониалистов.
В февраля сотрудники Русского дома отпраздновали первую годовщину с начала работы гуманитарной миссии в ЦАР. Они показали участникам мероприятия отечественный фильм «Гранит», который создали представители обеих стран.
Работники учреждения рассказали о культуре и традициях народов РФ центральноафриканским школьникам. Позднее они провели лекцию о российском образовании для всех желающих.