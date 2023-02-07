Специальные показы отечественного фильма о Нюрнбергском процессе начались в России

Спецпоказы отечественного фильма «Нюрнберг» стартовали в России. Сеансы пройдут в пяти городах, сообщили создатели исторической драмы.
Серия специальных показов ленты о Нюрнбергском процессе началась в Доме офицеров в Курске 7 февраля. На следующий день «Нюрнберг» покажут в ростовском Доме офицеров.
С 8 по 10 февраля драму будут показывать в кинотеатре «Космос» в Бердянске. 9 февраля состоится спецпоказ в Симферопольском музыкальном училище, а 10 февраля — в самарском кинотеатре «Художественный».
«Нюрнберг» выйдет в широкий прокат 23 февраля. Режиссером фильма выступил Николай Лебедев. В исторической драме снялись Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Игорь Петренко, Вольфганг Черни и другие российские и иностранные актеры.