Специалисты Роскачества перечислили продукты, вызывающие сердечно-сосудистые заболевания

Специалисты Роскачества назвали продукты, которые могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, а также рассказали об их профилактике.
По словам экспертов, среди продуктов, вызывающих сердечно-сосудистые заболевания, сливочное масло, жареная пища, насыщенные жиры, трансжиры, сахар, соль и алкоголь, передает сетевое издание sovainfo.ru. Поэтому, чтобы избежать ненужных проблем со здоровьем, следует внимательно отнестись к своему рациону.
Залогом крепкого здоровья станет диета, основанная на употреблении продуктов, богатых цельными злаками, фруктов, овощей, орехами, птицей, рыбой, растительными маслами. Также специалисты считают отличной профилактикой сердечных заболеваний здоровый образ жизни, частое пребывание на свежем воздухе.