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Daily Express: Путин вынес суровое предостережение Западу по поводу военной помощи ВСУ

Армия
Daily Express: Путин вынес суровое предостережение Западу по поводу военной помощи ВСУ

Российский лидер Владимир Путин решительно предупредил Запад после решения ряда стран НАТО о поставке танков украинской армии. Такого мнения придерживается аналитик Александра Скотто Ди Сантоло.

Президент РФ Владимир Путин публично предостерег западных политиков от накачивания киевского режима наступательными образцами тяжелой боевой техники, отметила обозреватель Александра Скотто Ди Сантоло в статье для издания Daily Express. Пересказ публикации предоставлен «ПолитРоссией».

«Владимир Путин направил строгое предупреждение Западу после того, как союзники по НАТО согласились предоставить танки Украине. Российский лидер предупредил, что он ответит на это решение другими средствами, не только танками», – сообщила Сантоло.

Тем самым российский президент подчеркнул, что ВС РФ есть чем ответить на любую эскалацию украинского кризиса, резюмировала автор Daily Express.

Ранее телеканал «360» рассказал о больших проблемах при обслуживании западной техники ВСУ в полевых условиях.
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