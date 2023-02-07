Киев в Сеул не превратишь: почему «корейский вариант» Арестовича совершенно непригоден для Украины

«Корейский вариант» совершенно неприменим для Украины в силу особенностей менталитета населения, а также геополитической обстановки. Что касается выступившего с такой риторикой Алексея Арестовича, то он, вероятнее всего, пытается играть в свою игру. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделился политолог Алексей Живов.
Вчера экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире одной из передач, что Украину могут разделить по корейскому сценарию и Запад на это готов. При этом Арестович добавил, что в данном случае «Южной Кореей» предстоит стать именно подконтрольной Киеву части территории, поскольку ее экономическое развитие будет обеспечено западными инвестициями.
«Во-первых, на мой взгляд, Арестович играет в свою политическую игру, возможно готовит себе запасной аэродром на случай разгрома киевских нацистов. Во-вторых, построить Южную Корею из Украины не получится. Южнокорейцы — это очень позитивный, трудолюбивый, целеустремленный народ, который одержим идеями позитивного национализма. В отличие от украинцев, которые являются носителями деструктивного воинствующего национализма/нацизма. Поэтому никакой Южной Кореи из Украины не получится», — рассказал эксперт.
Собеседник нашего издания указал, что помимо культурных особенностей, есть и чисто практические причины не пытаться создавать на Украине новую «витрину» западного образа жизни.
«В-третьих, если будут отсечены порты Одессы и Николаева, американцам будет абсолютно неинтересна Украина, как государственный проект. Никто из них никакую Корею строить не будет. Наша задача и святая обязанность вернуть Николаев и Одессу в состав в России и закончить эту историю. А на оставшейся части будет очередная Польша, только без выхода к морю. Ради Бога, пусть строят. Но ничего хорошего из этой затеи не выйдет», — подытожил он.
Традиционно под «корейским сценарием» подразумевают раздел государства на два подконтрольных третьим странам субъекта международных отношений. Подобным образом в 1953 году Корейский полуостров был разделен между Пхеньяном и Сеулом по 38-параллели после кровопролитной войны. КНДР попала в сферу влияния СССР/Китая, а Южная Корея была включена в орбиту США. При этом вплоть до начала экономических преобразований в 1961 году (так называемое «Чудо на реке Ханган») юг был намного беднее своего северного соседа.