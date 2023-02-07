Киев в Сеул не превратишь: почему «корейский вариант» Арестовича совершенно непригоден для Украины

Традиционно под «корейским сценарием» подразумевают раздел государства на два подконтрольных третьим странам субъекта международных отношений. Подобным образом в 1953 году Корейский полуостров был разделен между Пхеньяном и Сеулом по 38-параллели после кровопролитной войны. КНДР попала в сферу влияния СССР/Китая, а Южная Корея была включена в орбиту США. При этом вплоть до начала экономических преобразований в 1961 году (так называемое «Чудо на реке Ханган») юг был намного беднее своего северного соседа.