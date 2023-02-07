The Guardian: новость о поездке Зеленского в Брюссель спровоцировала скандал в ЕС

Просочившаяся в СМИ информация о визите украинского президента Владимира Зеленского в Брюссель спровоцировала ссору среди лидеров Евросоюза, передает The Guardian.
Глава Европейского совета Шарль Мишель считает, что за утечкой данных стоят представители Европарламента. Пресс-секретарь политика не стал опровергать возможность поездки президента Украины на саммит ЕС.
В затрудненном положении из-за этого скандала оказалась президент ЕП Роберта Метсолу, которая входит в Европейскую народную партию. Сам же Зеленский еще на прошлой неделе отвергал любые зарубежные поездки из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что французский политик Флориан Филиппо допустил начало тотальной войны из-за приглашения Зеленского на саммит ЕС в Брюссель.