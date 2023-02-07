Из федерального бюджета выделят 54 млрд рублей на развитие нацпроекта «Культура»

Кассовое исполнение нацпроекта в прошлом году показало уровень в 99,9%. В 2023 году отремонтируют 242 дома культуры, переоснастят 218 муниципальных библиотек, 313 школ искусств, построят 54 автоклуба и сделают ремонт в 82 музеях, сообщает ТАСС.