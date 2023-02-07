Из федерального бюджета выделят 54 млрд рублей на развитие нацпроекта «Культура»

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 2023 году из федерального бюджета будет выделено 54 млрд рублей на развитие нацпроекта «Культура».
Кассовое исполнение нацпроекта в прошлом году показало уровень в 99,9%. В 2023 году отремонтируют 242 дома культуры, переоснастят 218 муниципальных библиотек, 313 школ искусств, построят 54 автоклуба и сделают ремонт в 82 музеях, сообщает ТАСС.
Также в планах отмечено проведение Фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. По его итогам будут вручены 20 грантов, сообщает газета «Культура». Также поддержку в рамках нацпроекта получат новые регионы России.