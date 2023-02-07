Житель Волгограда осужден на 4,5 года колонии за хранение оружия и боеприпасов

Его преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ России. Из незаконного оборота правоохранители изъяли корпус гранаты, пистолет системы Макарова, пригодный для стрельбы, 60 боевых патронов, 2 гранаты Ф-1, польскую гранату О-23, два самодельных взрывных устройства и многое другое. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.