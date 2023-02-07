Житель Волгограда осужден на 4,5 года колонии за хранение оружия и боеприпасов

Оглашен приговор суда в отношении жителя Волгограда. Он обвинялся в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.
Как было установлено следствием, мужчина нашел на окраине города предметы, визуально похожие на огнестрельное оружие и снаряды времен Великой Отечественной войны. Оружие, боеприпасы и три килограмма тротила, которые он извлек из снарядов, волгоградец принес домой и оставил на нелегальное хранение, сообщает «Волгоградская правда».
Его преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УФСБ России. Из незаконного оборота правоохранители изъяли корпус гранаты, пистолет системы Макарова, пригодный для стрельбы, 60 боевых патронов, 2 гранаты Ф-1, польскую гранату О-23, два самодельных взрывных устройства и многое другое. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.