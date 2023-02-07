Игорь Петренко не смог добиться снижения алиментов на сыновей от Климовой

Суд отказался снижать алименты актера Игоря Петренко на двоих сыновей от актрисы Екатерины Климовой. Соответствующая информация появилась на сайте суда.
Артист подал иск по уменьшению суммы алиментов, поскольку у него также есть трое дочерей от актрисы Кристины Бродской. Однако добиться желаемого Петренко не смог.
Суд вернул актеру иск, объяснив это тем, что тот «нарушил досудебный порядок урегулирования спора». Теперь артисту предстоит доказать, что он содержит детей от Бродской, пишет Telegram-канал «Звездач».
Напомним, Петренко и Климова прожили в браке почти десять лет. Актеры развелись в 2014 году. Артист накопил более 6 миллионов долга по алиментам перед бывшей женой, но погасил эту сумму в конце прошлого года.