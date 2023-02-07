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Появилось видео выписки 85-летнего телеведущего Николая Дроздова

Общество
Появилось видео выписки 85-летнего телеведущего Николая Дроздова

Телеведущий и зоолог Николай Дроздов выписался из больницы. В Сети появились кадры, на которых журналисты встречают Дроздова на выходе из больницы.

85-летний зоолог был в приподнятом настроении и охотно общался с окружившими его журналистами. Ведущего в маске вывезли из клиники на коляске. Дроздов сообщил, что прекрасно себя чувствует.

Знаменитый телеведущий также рассказал, что поскользнулся и неудачно упал. Он сломал семь ребер, но не сразу обратился в больницу. При этом 85-летний Дроздов не собирается обращаться в суд с жалобой на коммунальщиков, которые некачественно убрали гололед.

Ведущий провел в больнице несколько недель. По его словам, врачи были удивлены, как быстро он восстановился в виду его солидного возраста.
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