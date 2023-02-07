Появилось видео выписки 85-летнего телеведущего Николая Дроздова

Знаменитый телеведущий также рассказал, что поскользнулся и неудачно упал. Он сломал семь ребер, но не сразу обратился в больницу. При этом 85-летний Дроздов не собирается обращаться в суд с жалобой на коммунальщиков, которые некачественно убрали гололед.