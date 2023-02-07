ЦБ зафиксировал рост международных резервов России на 2,6% по итогам января

Международные резервы России по итогам января составили более 597 млрд долларов. Об этом говорится на официальном сайте Центробанка РФ.
По состоянию на 1 февраля, данный показатель увеличился на 2,6%, или на сумму 15,05 млрд долларов, до 597,03 млрд долларов по сравнению в прошлогодним, сообщает регулятор.
Это максимальный объем резервов в долларовом эквиваленте за десять месяцев. Известно, что 22 апреля 2022 года их значение не превышало 607,1 млрд долларов.
Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и Правительства РФ, состоящие из активов в иностранной валюте, монетарного золота и специальных прав заимствования