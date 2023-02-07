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Скопинский райсуд продлил Мохову срок содержания под стражей

Общество
Скопинский райсуд продлил Мохову срок содержания под стражей

Скопинский районный суд рассмотрел вопрос о продлении срока содержания в СИЗО Виктора Мохова.

Отмечается, что Мохов, известный среди жителей города Скопино Рязанской области как скопинский маньяк, обвиняется в укрывательстве убийства человека, которого прикончил его знакомый. Сейчас продолжается расследование соответствующего уголовного дела, сообщает RZN.info.

На днях стало известно, что Скопинский райсуд принял решение о продлении Мохову срока содержания под стражей в СИЗО по 1 марта включительно, так как иначе он может противодействовать расследованию.
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