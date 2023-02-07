Цифровой рубль: эксперт Абрамов рассказал, как новая форма денег может повлиять на жизнь россиян

Сейчас в России, как и в большинстве стран мира, существует две формы денег: наличная и безналичная. Цифровой рубль — это третья денежная форма, эмитентом которой будет выступать Центральный банк РФ. В данный момент времени население использует наличные, банковские карты и СБП (система быстрых платежей), а цифровой рубль станет еще одним вариантом расчетов.