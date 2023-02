Цифровой рубль: эксперт Абрамов рассказал, как новая форма денег может повлиять на жизнь россиян

Лидером в разработке цифровой валюты является Китай. В мае 2021 года крупнейший банк страны The Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) открыл активацию кошельков для цифрового юаня в мобильном приложении. В настоящее время тестируются и разрабатываются цифровые валюты во многих крупнейших экономиках мира, включая партнеров России по БРИКС+: Китай, Индию, Бразилию и ЮАР.