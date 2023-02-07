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Цифровой рубль: эксперт Абрамов рассказал, как новая форма денег может повлиять на жизнь россиян

Экономика
Цифровой рубль: эксперт Абрамов рассказал, как новая форма денег может повлиять на жизнь россиян

Сейчас в России, как и в большинстве стран мира, существует две формы денег: наличная и безналичная. Цифровой рубль — это третья денежная форма, эмитентом которой будет выступать Центральный банк РФ. В данный момент времени население использует наличные, банковские карты и СБП (система быстрых платежей), а цифровой рубль станет еще одним вариантом расчетов.

Основным отличием цифрового рубля от безналичных денег является то, что он будет выпускаться в виде цифрового кода и храниться на специальных электронных кошельках в ЦБ, а безналичные деньги лежат на счетах в коммерческих и государственных банках. Об этом рассказал корреспонденту ФАН экономический обозреватель Вячеслав Абрамов.

«Для населения цифровой рубль позволит делать платежи и переводы еще быстрее и безопаснее, за счет технологии блокчейна. Это приведет к снижению стоимости комиссий за платежные услуги и денежные переводы. Цифровым рублем можно будет в перспективе рассчитываться через мобильный телефон», — объяснил Вячеслав Абрамов.

На сегодняшний день варианты использования цифровых валют изучают мировые центральные банки. Некоторые из них проводят тестирования в различных концепциях использования цифровых валют.

«Одно из ключевых преимуществ – возможность проводить платежи без интернета, в отличие от традиционных банковских карт. Это позволит развивать новые национальные платежные сервисы для всех категорий пользователей среди бизнеса и населения. И, конечно, безопасность в случае нецелевого использования денежных средств при финансировании тех или иных проектов на уровне государства или бизнеса», – сообщил эксперт.

Согласно результатам проведенных исследований и опросов, около половины россиян проявляют интерес к использованию цифрового рубля. Основная причина — это интерес к чему-то новому, к инновациям.

Лидером в разработке цифровой валюты является Китай. В мае 2021 года крупнейший банк страны The Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) открыл активацию кошельков для цифрового юаня в мобильном приложении. В настоящее время тестируются и разрабатываются цифровые валюты во многих крупнейших экономиках мира, включая партнеров России по БРИКС+: Китай, Индию, Бразилию и ЮАР.

«Фактически запуск цифровых валют мировых центральных банков – это тренд на рынке финансовых услуг, который вызван, прежде всего, цифровым суверенитетом и нацелен на внутреннее использование. При этом, в дальнейшем это может перейти на арену международных расчетов и позволит миновать риски для стран, которые по тем или иным причинам являются недружественными для США и Евросоюза и находятся под санкциями», – подытожил собеседник ФАН.

Ранее экономист Александр Разуваев объяснил, как может повлиять продажа Минфином золота на экономику России.
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