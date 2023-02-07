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Специалисты разработали миниатюрный БПЛА «Шмель» для нужд Минобороны РФ

Армия
Специалисты разработали миниатюрный БПЛА «Шмель» для нужд Минобороны РФ

Инженеры новосибирского Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов разработали сверхкомпактный БПЛА «Шмель», основным заказчиком которого могут стать российские спецслужбы и Минобороны РФ. Об этом заявил руководитель центра Денис Котин.

Он отметил, что пока создан макетный образец «Шмеля» весом всего в 85 граммов с дальностью полета до двух километров.

«Это микробеспилотный летательный аппарат… Прототипом являлся британский БПЛА Black Hawk, который…имеет специальное назначение», — сообщил Котин.

Специалист подчеркнул, что подобные разработки могут эффективно использоваться в различных военных целях и для скрытого мониторинга городской среды.

Ранее телеканал «360» сообщил о консультациях России и Ирана по вопросу возможного строительства совместного предприятия для выпуска беспилотников.
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