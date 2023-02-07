Специалисты разработали миниатюрный БПЛА «Шмель» для нужд Минобороны РФ

Инженеры новосибирского Центра компетенций беспилотных летательных аппаратов разработали сверхкомпактный БПЛА «Шмель», основным заказчиком которого могут стать российские спецслужбы и Минобороны РФ. Об этом заявил руководитель центра Денис Котин.
Он отметил, что пока создан макетный образец «Шмеля» весом всего в 85 граммов с дальностью полета до двух километров.
«Это микробеспилотный летательный аппарат… Прототипом являлся британский БПЛА Black Hawk, который…имеет специальное назначение», — сообщил Котин.
Специалист подчеркнул, что подобные разработки могут эффективно использоваться в различных военных целях и для скрытого мониторинга городской среды.
Ранее телеканал «360» сообщил о консультациях России и Ирана по вопросу возможного строительства совместного предприятия для выпуска беспилотников.