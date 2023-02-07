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Пассажирский автобус протаранил иномарку на Белоостровской улице в Петербурге

Происшествия
Пассажирский автобус протаранил иномарку на Белоостровской улице в Петербурге

ДТП с пассажирским автобусом и иномаркой привело к затору на Белоостровской улице в Петербурге. О случившемся сообщили пользователи социальных сетей.

Авария с участием рейсового автобуса № 137 произошла недалеко от площади Академика Климова. В пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс» отметили, что иномарка не пропустила общественный транспорт, выезжая с второстепенной дороги.

Автомобилисты регулярно жалуются на плохую уборку дорог от снега в Северной столице. Они пытаются обратить внимание губернатора Александра Беглова на неспособность коммунальных служб справиться со своими обязанностями, однако градоначальник словно игнорирует все жалобы, продолжая проводить безрезультатные реформы, одной из которых стала «ЖКХ».
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