Пассажирский автобус протаранил иномарку на Белоостровской улице в Петербурге

Автомобилисты регулярно жалуются на плохую уборку дорог от снега в Северной столице. Они пытаются обратить внимание губернатора Александра Беглова на неспособность коммунальных служб справиться со своими обязанностями, однако градоначальник словно игнорирует все жалобы, продолжая проводить безрезультатные реформы, одной из которых стала «ЖКХ».