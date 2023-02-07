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Нарушения при перевозке из Грузии домиков для кошек выявили волгоградские таможенники

Общество

Из Тбилиси в Волгоград в грузовом автомобиле привезли 616 игровых домиков для кошек. Таможенники проверили необычный груз и выявили нарушения.

Нарушения при перевозке из Грузии домиков для кошек выявили волгоградские таможенники

Это выяснилось во время проверки домиков сотрудниками Дзержинского таможенного поста в Волгограде. Общий вес продукции составил более восьми тонн, сообщает сетевое издание «МК в Волгограде».

После сопоставления данных с информацией, полученной от Южной электронной таможни специалисты выяснили, что в документах была указана неверная классификация товара при перевозке домиков для домашних питомцев. Грузополучатель внес необходимые изменения в документы, после чего продукция проследовала в Волгоград.
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