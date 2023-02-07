Нарушения при перевозке из Грузии домиков для кошек выявили волгоградские таможенники

После сопоставления данных с информацией, полученной от Южной электронной таможни специалисты выяснили, что в документах была указана неверная классификация товара при перевозке домиков для домашних питомцев. Грузополучатель внес необходимые изменения в документы, после чего продукция проследовала в Волгоград.