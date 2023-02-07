Алена Жигалова призвала Анастасию Волочкову перестать употреблять алкоголь

Журналистка и блогер Алена Жигалова высказалась о скандальном интервью с балериной Анастасией Волочковой, и призвала знаменитость перестать употреблять алкоголь.
Волочкова приняла участие в новом проекте Жигаловой. Балерина пришла на интервью уже выпившей, а журналистка еще и поставила на стол бутылку любимого напитка артистки. При этом блогер отметила, что хорошо относится к Волочковой, но призывает ее обратить внимания на проблемы с алкоголем.
«Хочу пожелать Насте только одного: в первый раз в жизни признать проблему, которая у нее существует, взглянуть ей в глаза и посмотреть на себя в том самом шоу», — заявила Жигалова в YouTube-проекте «Алена, блин! говорит».
Первый выпуск нового шоу журналистки вызвал ажиотаж в Сети. Гостьей стала Волочкова, которая приехала на интервью после вечеринки в честь своего дня рождения. Поклонники заметили, что балерина была пьяна в самом начале съемок.