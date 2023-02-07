Алена Жигалова призвала Анастасию Волочкову перестать употреблять алкоголь

Волочкова приняла участие в новом проекте Жигаловой. Балерина пришла на интервью уже выпившей, а журналистка еще и поставила на стол бутылку любимого напитка артистки. При этом блогер отметила, что хорошо относится к Волочковой, но призывает ее обратить внимания на проблемы с алкоголем.