Президент Египта впервые за девять лет провел телефонный разговор с лидером Сирии Асадом

Сирийский лидер Башар Асад и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры впервые за девять лет. Об этом проинформировала канцелярия египетского политика.
В рамках беседы Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования своему коллеге в связи с жертвами разрушительного землетрясения. Глава государства пожелал всем пострадавшим в Сирии скорейшего выздоровления.
Президент Египта также подтвердил намерение оказать ближневосточной республике всю необходимую помощь после землетрясения.
Представитель Красного Креста ранее сообщил, что число жертв землетрясения в Сирии достигло 1,5 тысячи человек.