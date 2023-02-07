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Президент Египта впервые за девять лет провел телефонный разговор с лидером Сирии Асадом

Политика
Президент Египта впервые за девять лет провел телефонный разговор с лидером Сирии Асадом

Сирийский лидер Башар Асад и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонные переговоры впервые за девять лет. Об этом проинформировала канцелярия египетского политика.

В рамках беседы Абдель Фаттах ас-Сиси выразил соболезнования своему коллеге в связи с жертвами разрушительного землетрясения. Глава государства пожелал всем пострадавшим в Сирии скорейшего выздоровления.

Президент Египта также подтвердил намерение оказать ближневосточной республике всю необходимую помощь после землетрясения.

Представитель Красного Креста ранее сообщил, что число жертв землетрясения в Сирии достигло 1,5 тысячи человек.
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