Большое коммунальное ЧП произошло в Новороссийске на фоне режима чрезвычайной ситуации

Из-за аварии было приостановлено теплоснабжение 40 многоквартирных домов в Новороссийске. Это затронуло жителей 14 улиц города. Под отключение также попали гимназия №20 им. Воронцовых-Дашковых, детский сад №56, поликлиника №1, а также Новороссийский клинический центр ФМБА России.