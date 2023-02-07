Большое коммунальное ЧП произошло в Новороссийске на фоне режима чрезвычайной ситуации

Новороссийск столкнулся с большим коммунальным ЧП. Причиной тому стала утечка от котельной, расположенной на улице Сипягина, рассказал корреспондент ФАН.
Из-за аварии было приостановлено теплоснабжение 40 многоквартирных домов в Новороссийске. Это затронуло жителей 14 улиц города. Под отключение также попали гимназия №20 им. Воронцовых-Дашковых, детский сад №56, поликлиника №1, а также Новороссийский клинический центр ФМБА России.
Устранением неполадок занимаются экстренные службы. Специалистам удалось устранить повреждение в системе отопления, они ведут работы по ее заполнению теплоносителем. Прогнозируется, что прогрев батарей в домах займет от трех до пяти часов.
Ранее сообщалось, что в Новороссийске из-за непогоды действует режим чрезвычайной ситуации. В Геленджике электромонтажные бригады работают над восстановлением ЛЭП.