Один из основателей группы «Гуляй Поле» Владимир Бойко умер дома с телефоном в руках

Композитор и один из основателей группы «Гуляй Поле» Владимир Бойко ушел из жизни в 60 лет. Его нашли мертвым дома с телефоном в руках. Об этом сообщает «МК».
По словам еще одного основателя коллектива, артист скончался из-за отрыва тромба. Аналогичная ситуация уже происходила ранее, но тогда врачам удалось спасти музыканта.
В репертуар «Гуляй Поле» входили композиции абсолютно разных направлений. На концертах могли звучать как советские хиты, так и рок-музыка с элементами народной песни. Помимо этого, Бойко — один из авторов гимна «Московского комсомольца».