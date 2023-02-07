Служба госбезопасности Латвии задержала российскую студентку

Служба государственной безопасности Латвии задержала на 48 часов российскую студентку и гражданскую активистку Татьяну Андриец. Подробнее — в материале ФАН.
Татьяне Андриец 22 года, она входит в совет партии «Русский союз Латвии». От этой же партии Татьяна участвовала в выборах в латвийский Сейм. Неделю назад она приехала к маме в Ригу на каникулы из Санкт-Петербурга, а вчера ночью в квартире матери Андриец провели обыски и были изъяты все гаджеты.
В мае 2022 года она была задержана с депутатом Европарламента Татьяной Жданок за участие в несанкционированном митинге против сноса памятника освободителям Риги в городе Пардаугава, но была освобождена.
«Никакой вины за собой не ведала. В среду по договоренности со следователем должна была явиться в госполицию для дачи объяснений, в связи с событиями 10 мая у памятника Освободителям. Но вчера вечером вдруг пропала со всех радаров. Гестапо не дремлет... Очередь дошла до детей?» — указала латвийский журналист и активист Алла Березовская у себя в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в Латвии ищут основания для лишения российского миллиардера Петра Авена гражданства. В МВД страны ждут ответа от службы безопасности по данному вопросу.