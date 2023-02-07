Служба госбезопасности Латвии задержала российскую студентку

Татьяне Андриец 22 года, она входит в совет партии «Русский союз Латвии». От этой же партии Татьяна участвовала в выборах в латвийский Сейм. Неделю назад она приехала к маме в Ригу на каникулы из Санкт-Петербурга, а вчера ночью в квартире матери Андриец провели обыски и были изъяты все гаджеты.