Геофизик Горшков допустил повторение турецкого землетрясения в Крыму

Землетрясение, сравнимое по силе с тем, что произошло в Турции, может случиться и на Крымском полуострове, заявил главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков.
Ученый пояснил, что Крым находится в том же сейсмическом поясе, что и Турция. В связи с этим природная катастрофа может прийти и на полуостров.
«Крым входит в Альпийско-Гималайский пояс, в ту же структуру, что и Турция. Повторение подобного события в Крыму принципиально возможно», — заявил Горшков на пресс-конференции.
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла ранее произошло в Турции. В результате трагедии погибли более 3,4 тысячи человек, еще порядка 21 тысячи местных жителей пострадали. Геофизики отметили, что в ходе подземного толчка литосферные плиты сдвинулись на целых три метра.