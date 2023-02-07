«Евроинвест Девелопмент» построит новые школы и детсады в Петербурге и Ленобласти

Объекты школьного и дошкольного образования стали обязательной частью проектов компании «Евроинвест Девелопмент» Андрея Березина, поэтому застройщик планирует возвести по четыре школы и детских садика в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Проекты будут реализованы в рамках программы развития социальной инфраструктуры. Об этом сообщило «Агентство Бизнес Новостей».
Глава правления ООО «Евроинвест Девелопмент» отметил, что застройщики, создающие комфортную среду понимают, насколько важно для родителей иметь рядом с домом школу или детский сад. Кроме того, внимание образовательным учреждениям уделяется и на государственном уровне. Еще недавно президент РФ Владимир Путин поднимал вопрос обеспеченности Петербурга детскими садами.
«Евроинвест Девелопмент» реализует программу строительства порядка десяти таких социальных объектов. Только для жилых комплексов в Кудрово предполагается строительство двух детсадов и школы на 825 учеников. Еще один детский сад на 200 мест уже был сдан в декабре прошлого года. Для другого проекта в Мурино планируется строительство двух школ на 1300 и 650 мест, а также двух детских садов по 240 мест каждый.
Однако планы компании по развитию социальной инфраструктуры не ограничиваются Ленобластью. В жилом комплексе «Парк Победы» в Петербурге также появятся детсад на 110 мест и школа на 216 детей. Один из корпусов будет оборудован детским медицинским кабинетом.
Детские сады, возведенные застройщиком, располагают просторными спальнями и гардеробными со шкафчиками, спортивными и музыкальными залами, классами для занятий в кружках, кабинетами врачей и логопедов, административными и служебными помещениями, а также столовыми.
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