«Евроинвест Девелопмент» построит новые школы и детсады в Петербурге и Ленобласти

«Евроинвест Девелопмент» реализует программу строительства порядка десяти таких социальных объектов. Только для жилых комплексов в Кудрово предполагается строительство двух детсадов и школы на 825 учеников. Еще один детский сад на 200 мест уже был сдан в декабре прошлого года. Для другого проекта в Мурино планируется строительство двух школ на 1300 и 650 мест, а также двух детских садов по 240 мест каждый.